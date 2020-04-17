"Жизнь человека бесценна": Путин перенес парад Победы — видео

Президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса.

Российский лидер на совещании с членами Совбеза заявил, что связанные с эпидемией риски еще чрезвычайно высоки. Это, по словам Путина, не дает ему права начинать подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.

Глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

При этом Путин подчеркнул, что День Победы, несмотря на переносы, отмечается именно 9 мая, эту дату невозможно отменить.

"В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности", — добавил президент.

Все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.