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"Жизнь человека бесценна": Путин перенес парад Победы — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200417/13948230/Zhizn-cheloveka-bestsenna-Putin-perenes-parad-Pobedy--video.html

Президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса.

Российский лидер на совещании с членами Совбеза заявил, что связанные с эпидемией риски еще чрезвычайно высоки. Это, по словам Путина, не дает ему права начинать подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.

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© Sputnik / Нина Зотина
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Глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

При этом Путин подчеркнул, что День Победы, несмотря на переносы, отмечается именно 9 мая, эту дату невозможно отменить.

"В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности", — добавил президент.

Все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.

Теги:
праздник, Парад Победы, День Победы, Россия, Владимир Путин



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