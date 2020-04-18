"Открыть Америку снова": Трамп обнародовал план отмены карантина в США

Подход предполагает три этапа, рассказал американский лидер. Планируется "осторожно делать шаг за шагом".
По его словам, губернаторы будут вправе адаптировать подход, чтобы он отвечал обстоятельствам.
"Если есть необходимость оставить ограничения в штате, мы позволим это сделать. Если они считают, что пришло время снять карантин, мы предоставим им свободу и руководство для выполнения этой задачи, причем очень и очень быстро", — сказал президент.
По последним данным, в США зарегистрированы более 701 тысячи случаев COVID-19, скончались свыше 36 тысяч человек, у которых он был обнаружен.