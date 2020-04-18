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"Открыть Америку снова": Трамп обнародовал план отмены карантина в США

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Президент США Дональд Трамп представил план снятия карантина, который был введен в стране из-за эпидемии коронавируса.

Подход предполагает три этапа, рассказал американский лидер. Планируется "осторожно делать шаг за шагом".

© Sputnik / Илья Питалев
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"Некоторые штаты смогут снять ограничения раньше других. Ситуации в разных штатах отличаются друг от друга. Здоровые американцы смогут вернуться на работу, если позволят условия на местах. Вместо полномасштабного карантина мы сконцентрируемся на том, чтобы уберечь наиболее уязвимые группы населения — это очень важно", — заявил Дональд Трамп.

По его словам, губернаторы будут вправе адаптировать подход, чтобы он отвечал обстоятельствам. 

"Если есть необходимость оставить ограничения в штате, мы позволим это сделать. Если они считают, что пришло время снять карантин, мы предоставим им свободу и руководство для выполнения этой задачи, причем очень и очень быстро", — сказал президент.

По последним данным, в США зарегистрированы более 701 тысячи случаев COVID-19, скончались свыше 36 тысяч человек, у которых он был обнаружен.

Теги:
Эпидемия, пандемия, Дональд Трамп, коронавирус, США



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