"Открыть Америку снова": Трамп обнародовал план отмены карантина в США

Подход предполагает три этапа, рассказал американский лидер. Планируется "осторожно делать шаг за шагом".

"Некоторые штаты смогут снять ограничения раньше других. Ситуации в разных штатах отличаются друг от друга. Здоровые американцы смогут вернуться на работу, если позволят условия на местах. Вместо полномасштабного карантина мы сконцентрируемся на том, чтобы уберечь наиболее уязвимые группы населения — это очень важно", — заявил Дональд Трамп.

По его словам, губернаторы будут вправе адаптировать подход, чтобы он отвечал обстоятельствам.

"Если есть необходимость оставить ограничения в штате, мы позволим это сделать. Если они считают, что пришло время снять карантин, мы предоставим им свободу и руководство для выполнения этой задачи, причем очень и очень быстро", — сказал президент.

По последним данным, в США зарегистрированы более 701 тысячи случаев COVID-19, скончались свыше 36 тысяч человек, у которых он был обнаружен.