22:24 20 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Приветствие в воздухе: российский МиГ-31 встретился в небе с истребителем НАТО

Получить короткую ссылку
5999 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Fighterbomber
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200420/13962514/Privetstvie-v-vozdukhe-rossiyskiy-MiG-31-vstretilsya-v-nebe-s-istrebitelem-NATO.html

Пилот российского истребителя-перехватчика МиГ-31, который сопровождал в небе стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16, принадлежащем НАТО.

На кадрах видно, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета альянса.

Когда именно было снято видео, не уточняется.

"И даже в такой ситуации ощущается исключительность летного братства, взаимоуважение", — восхитился один из пользователей.

"Они бы еще окно открыли, чаю попили", — пошутил другой комментатор. 

"Так и надо: вместо войны друг друга приветствовать и шутить", — отметил еще один пользователь.

МиГ-31 — российский сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей в различных погодных условиях. Самолет может развить скорость до 2,5 тысячи километров в час.

F-16 — американский многофункциональный истребитель четвертого поколения, способный развить максимальную скорость до 2 120 километров в час.

Теги:
Истребитель, НАТО, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дикие кабаны во дворе дома в Хайфе, Израиль
Шакал в парке и павлин у бара: кто гуляет по городам в пандемию - фото
Часовня святого Георгия Победоносца в Ташкенте
Пасхальное чудо: в Ташкенте воскресили уникальную часовню XIX века — видео
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться