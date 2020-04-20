Приветствие в воздухе: российский МиГ-31 встретился в небе с истребителем НАТО

Пилот российского истребителя-перехватчика МиГ-31, который сопровождал в небе стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16, принадлежащем НАТО.

На кадрах видно, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета альянса.

Когда именно было снято видео, не уточняется.

"И даже в такой ситуации ощущается исключительность летного братства, взаимоуважение", — восхитился один из пользователей.

"Они бы еще окно открыли, чаю попили", — пошутил другой комментатор.

"Так и надо: вместо войны друг друга приветствовать и шутить", — отметил еще один пользователь.

МиГ-31 — российский сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей в различных погодных условиях. Самолет может развить скорость до 2,5 тысячи километров в час.

F-16 — американский многофункциональный истребитель четвертого поколения, способный развить максимальную скорость до 2 120 километров в час.