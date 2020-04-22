В преддверии 9 мая Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника Sputnik публикует семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье.

В 2020 году мероприятие будет проводиться в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы.

Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.