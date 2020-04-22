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В преддверии 9 мая Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (212)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200422/13979053/V-preddverii-9-maya-Sputnik-zapustil-proekt-Frontovaya-pereklichka.html

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника Sputnik публикует семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

© Foto : Color by Klimbim / Olga Shirnina
Страницы Великой Отечественной войны в цвете — архивные фото
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"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье.

В 2020 году мероприятие будет проводиться в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы.

Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (212)
Теги:
Sputnik, память, Великая Отечественная война, День Победы



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