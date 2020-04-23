Ташкентская группа на карантине записала кавер на Bad Guy - видео

Столичные музыканты не отстают от своих иностранных коллег. Ташкентцы записали отличный кавер на знаменитую песню - смотрите видео!

Музыканты со всего мира не просто так сидят дома на карантине, а продолжают работать и записывать новые треки.

В Узбекистане тоже не отстают. Так, известная ташкентская группа под названием Cover Stars записала кавер на один из самых популярных треков прошлого года Bad Guy Билли Айлиш.

Группа Cover Stars из Ташкента исполняет знаменитую песню Stay With Me >>

На видео каждый участник играет свою партию из дома.

Напомним, молодые ребята играют каверы на знаменитые композиции исполнителей Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, Sia, Coldplay, Maroon 5 и многих других.

Смотрите видео!