Гордость, скорбь и слава народа: как создают Парк Победы в Ташкенте — видео

На территории Парка победы будет несколько комплексных объектов. Ключевая точка - стела с памятником генералу Сабиру Рахимову и подземный военно-исторический музей.
Также в парке оборудуют фрагмент немецко-фашистского концлагеря, в который врываются советские танки. Посетители смогут пройтись и по боевым окопам, посмотреть образцы техники тех лет или спрятаться от жары под навесами.
Основные работы почти завершены - идет отделка и благоустройство территории. Как выглядит парк сейчас, смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.