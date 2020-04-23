Гордость, скорбь и слава народа: как создают Парк Победы в Ташкенте — видео

В столице Узбекистана завершаются работы по созданию мемориального комплекса. Открыть парк планируют к 75-й годовщине Победы над фашизмом.

На территории Парка победы будет несколько комплексных объектов. Ключевая точка - стела с памятником генералу Сабиру Рахимову и подземный военно-исторический музей.

Также в парке оборудуют фрагмент немецко-фашистского концлагеря, в который врываются советские танки. Посетители смогут пройтись и по боевым окопам, посмотреть образцы техники тех лет или спрятаться от жары под навесами.

В парке также воссоздадут железнодорожный вокзал, куда в годы войны приезжали миллионы эвакуированных со всего Советского Союза, а также эшелоны с ранеными.

Основные работы почти завершены - идет отделка и благоустройство территории. Как выглядит парк сейчас, смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.