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На передовой: работа волонтера в разгар пандемии COVID-19

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (404)
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Пресс-служба Центра "Север-Юг"
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200424/13990820/Na-peredovoy-rabota-volontera-v-razgar-pandemii-COVID-19.html

Политологический центр "Север-Юг" представил международный проект "ДоброВокруг. Истории в лицах".  Это цикл видеоинтервью с лидерами волонтерских движений разных стран постсоветского пространства, которые рассказывают о работе своих организаций в дни пандемии.

Коронавирус COVID-19 оказался серьезным испытанием для большого количества граждан в самоизоляции, особенно для тех, кому рекомендован строгий карантин. Не у всех рядом есть родные и близкие, которые могли бы, например, сходить в магазин и принести продукты. Но почти в каждой стране действуют добровольцы, которые безвозмездно вызвались помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Денис Хлусов – координатор направления «Помощь персоналу в медицинских организациях» Орловского регионального отделения Всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтеры-медики», активист регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». По его словам, ежедневно в Орле поступает около 70 заявок с просьбой о помощи.

"Около тридцати таких обращений обрабатывается, но с каждым днем число обработанных обращений растет. За помощью к волонтерам обращаются чаще всего одинокие пожилые женщины, - поясняет активист. – Волонтер должен быть ответственным. Нужно понимать, что можно заразить того, кому помогаешь. Поэтому надо соблюдать все меры предосторожности".

Продуктовые корзины для нуждающихся оплачиваются за счет благотворителей и государства, уточнил Денис Хлусов.

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Помимо оказания помощи социально незащищенным гражданам, орловские волонтеры ведут учет людей, прибывающих в город из других регионов или из-за границы. Первые трое заболевших в Орле были иностранными гражданами, приехавшими из-за рубежа.

Акция #МыВместе, объявленная во время пандемии коронавируса, объединила более 64 тысяч добровольцев по всей России. Помимо покупки и доставки продуктов, волонтеры общаются с одинокими пенсионерами по видеозвонкам, оказывают им медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Политологический центр "Север-Юг" образован в августе 2011 года. Одна из целей организации – содействие развитию образовательных и информационных проектов для молодых специалистов-гуманитариев в государствах Южного Кавказа и Центральной Азии.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (404)
Теги:
помощь, коронавирус, волонтер



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