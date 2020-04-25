Российские летчики устроили воздушный бой в небе над Тверью — видео

Летчики успешно обнаружили воздушные цели, выполнили боевые пуски управляемых ракет "воздух-воздух" и вывели свои самолеты из-под удара предполагаемого противника.
Яркие кадры воздушных маневров смотрите в видео!
В Тверской области прошли учения истребительной авиации Западного военного округа. 50 экипажей истребителей Су-35С и МиГ-31БМ отработали элементы воздушного боя.
Летчики успешно обнаружили воздушные цели, выполнили боевые пуски управляемых ракет "воздух-воздух" и вывели свои самолеты из-под удара предполагаемого противника.
Яркие кадры воздушных маневров смотрите в видео!
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