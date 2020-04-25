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Российские летчики устроили воздушный бой в небе над Тверью — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200425/14000710/Rossiyskie-letchiki-ustroili-vozdushnyy-boy-v-nebe-nad-Tveryu--video.html

В Тверской области прошли учения истребительной авиации Западного военного округа. 50 экипажей истребителей Су-35С и МиГ-31БМ отработали элементы воздушного боя.

Летчики успешно обнаружили воздушные цели, выполнили боевые пуски управляемых ракет "воздух-воздух" и вывели свои самолеты из-под удара предполагаемого противника.

Яркие кадры воздушных маневров смотрите в видео!

Теги:
авиация, Минобороны РФ



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