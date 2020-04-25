Российские летчики устроили воздушный бой в небе над Тверью — видео

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Какие изменения вступят в силу в Узбекистане с мая 2020 года Отказ от государственного регулирования цен на бензин марки АИ-80, новый размер платы за детсад, реформы в сфере здравоохранения и судопроизводства – обо всем, что изменится в стране с 1 мая, рассказываем ниже. 470

В Узбекистане на помощь ветеранам журналистики выделили 150 млн сумов Продуктовые наборы и материальную помощь получат журналисты, проработавшие в данной сфере на протяжении многих лет и нуждающиеся в социальной поддержке. 146