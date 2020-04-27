Как собаки страдают из-за заблуждения о коронавирусе — видео из приюта

Некоторые жители Грузии стремятся избавиться от своих питомцев, думая, что они являются переносчиками COVID-19.

В частном приюте в Тбилиси всегда было много подопечных, но во время пандемии количество брошенных животных начало расти. Жители грузинской столицы все чаще просят забрать их питомцев.

"Мы пытались объяснить, что собака не является переносчиком. Нам отвечают: если не приютим собаку, ее просто оставят на улице", — рассказал директор приюта Теймураз Мамоев Sputnik Грузия

На брошенных собак, от которых отказались любимые хозяева, невозможно смотреть без слез.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, нет фактов заражения кошек и собак COVID-19, как и подтверждения того, что домашние животные могут распространять этот вирус.

Поэтому сейчас самое время, наоборот, забирать животных из приютов, ведь с ними не страшна никакая самоизоляция.