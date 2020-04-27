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Как собаки страдают из-за заблуждения о коронавирусе — видео из приюта

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200427/14008184.html

Некоторые жители Грузии стремятся избавиться от своих питомцев, думая, что они являются переносчиками COVID-19.

В частном приюте в Тбилиси всегда было много подопечных, но во время пандемии количество брошенных животных начало расти. Жители грузинской столицы все чаще просят забрать их питомцев.

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"Мы пытались объяснить, что собака не является переносчиком. Нам отвечают: если не приютим собаку, ее просто оставят на улице", — рассказал директор приюта Теймураз Мамоев Sputnik Грузия.

На брошенных собак, от которых отказались любимые хозяева, невозможно смотреть без слез. 

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, нет фактов заражения кошек и собак COVID-19, как и подтверждения того, что домашние животные могут распространять этот вирус.

Поэтому сейчас самое время, наоборот, забирать животных из приютов, ведь с ними не страшна никакая самоизоляция.

Теги:
Тбилиси, Грузия, коронавирус, пандемия, Животные



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