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Учения с применением С-400 "Триумф" - видео Минобороны РФ

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200502/14043068/Ucheniya-s-primeneniem-C-400-Triumf-video.html

Маневры прошли на полигоне "Телемба" в Бурятии. "Роль" вражеских ракет сыграли несколько гиперзвуковых ракет-мишеней "Фаворит-РМ" и "Армавир". Смотрите видео!

Министерство обороны России опубликовало кадры учений соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), на которых были задействованы расчеты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 "Триумф". 

Маневры прошли на полигоне "Телемба" в Бурятии.

"Противник" выпустил баллистические ракеты для уничтожения инфраструктуры военного объекта. Военные, управляющие С-400, захватили цель, которая находилась на расстоянии примерно 400 километров, затем сопроводили ее и ликвидировали.

"Роль" вражеских ракет сыграли несколько гиперзвуковых ракет-мишеней "Фаворит-РМ" и "Армавир".

Смотрите видео!

Теги:
Россия, Россия, военные учения, учения, видеоролик, Видео



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