Учения с применением С-400 "Триумф" - видео Минобороны РФ

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Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье На данный момент известно о том, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями. Подробности - в материале. 767

Узгидромет опроверг появление пыльных бурь В соцсетях распространилась информация о сильном ветре и пыльной буре, наблюдаемой в Туркменистане и распространении этого явления на территорию Узбекистана. 32