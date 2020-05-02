Учения с применением С-400 "Триумф" - видео Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры учений соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), на которых были задействованы расчеты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 "Триумф".
Маневры прошли на полигоне "Телемба" в Бурятии.
"Противник" выпустил баллистические ракеты для уничтожения инфраструктуры военного объекта. Военные, управляющие С-400, захватили цель, которая находилась на расстоянии примерно 400 километров, затем сопроводили ее и ликвидировали.
"Роль" вражеских ракет сыграли несколько гиперзвуковых ракет-мишеней "Фаворит-РМ" и "Армавир".
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