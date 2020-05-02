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Не могли остаться в стороне: ташкентцы отправили в Сырдарью продукты и вещи

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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (9)
167450
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200502/14045250/Ne-mogli-ostatsya-v-storone-tashkenttsy-otpravili-v-Syrdaryu-produkty-i-veschi.html

Из-за прорыва дамбы на Сардобском водохранилище в Сырдарьинской области под водой оказались несколько населенных пунктов. Из зоны ЧС в безопасные районы эвакуировано около 70 тысяч жителей, 56 человек пострадали от удара стихии.

Жители Ташкента организовали спонтанную акцию поддержки: люди приносят продукты питания, одежду, теплые вещи, товары первой необходимости, в том числе для маленьких детей.

Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье
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Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье
Администрация города помогла организационными мерами, обустроив пункт приема гуманитарной помощи в центре Ташкента, недалеко от Национальной библиотеки имени Навои. Власти также предоставили транспорт для доставки груза в пострадавшие от стихии районы. В Сырдарьинскую и Джизакскую области, где разместили эвакуированных жителей, отправились около десяти машин.

Как неравнодушные граждане помогают оказавшимся в беде соотечественникам, смотрите в нашем видео.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (9)
Теги:
гуманитарная помощь, МЧС Узбекистана, наводнение, Сырдарьинская область, Узбекистан



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