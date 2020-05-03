Священное Знамя Победы: видео главного штурма Берлинской операции

Тридцатого апреля 1945 года воины Красной армии впервые водрузили флаг над Рейхстагом спустя сутки ожесточенных боев на подступах к зданию.

Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии стал Знаменем Победы и официальным символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.

После этого бои за здание германского парламента продолжались еще два дня и завершились капитуляцией немецкого командования 2 мая.

В плен было взято более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. Ликвидация отдельных групп фашистов, пытавшихся вырваться из города, завершилась 5 мая.

Медалью "За взятие Берлина" награждено более одного миллиона солдат и офицеров, свыше 600 участников операции удостоены звания Героя Советского Союза, 13 человек — награждены второй Золотой Звездой.