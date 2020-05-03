Дамбомобилизация: как устраняют последствия наводнения в Сырдарье — видео

В Сырдарьинской области продолжаются работы по ликвидации последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище. В результате ЧС пострадали жилые дома не только в этом регионе – подтоплены несколько населенных пунктов на юге Казахстана.

На месте работает правительственная комиссия, которой лично руководит прибывший в регион президент Шавкат Мирзиёев. Жители пострадавших районов эвакуированы, для них в частности создается палаточный лагерь на более чем тысячу мест для временного размещения.

Со всей страны в Сырдарью поступает гуманитарная помощь от неравнодушных жителей Узбекистана. Люди приносят продукты, теплые вещи и средства гигиены.

Какова обстановка в районе бедствия и какие меры принимаются властями, смотрите в нашем видео.