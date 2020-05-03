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Дамбомобилизация: как устраняют последствия наводнения в Сырдарье — видео

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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (17)
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© RIA Novosti.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200503/14052155/Dambomobilizatsiya-kak-ustranyayut-posledstviy-navodneniya-v-Syrdare--video.html

В Сырдарьинской области продолжаются работы по ликвидации последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище. В результате ЧС пострадали жилые дома не только в этом регионе – подтоплены несколько населенных пунктов на юге Казахстана.

На месте работает правительственная комиссия, которой лично руководит прибывший в регион президент Шавкат Мирзиёев. Жители пострадавших районов эвакуированы, для них в частности создается палаточный лагерь на более чем тысячу мест для временного размещения.

Леди Гули Мурадова (Lady Guli Sheikh)
Фото из личного архива леди Гули Мурадовой
Срочный перевод и вагон продуктов: как леди Гули помогает жителям Сардобы
Со всей страны в Сырдарью поступает гуманитарная помощь от неравнодушных жителей Узбекистана. Люди приносят продукты, теплые вещи и средства гигиены.

Какова обстановка в районе бедствия и какие меры принимаются властями, смотрите в нашем видео.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (17)
Теги:
МЧС, наводнение, Шавкат Мирзиёев, Сырдарьинская область, Узбекистан



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