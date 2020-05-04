17:56 04 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

С пулеметом от Сталинграда до Вены — путь героя войны из Узбекистана

Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (223)
21140
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200504/14054235/S-pulemetom-ot-Stalingrada-do-Veny--put-geroya-voyny-iz-Uzbekistana.html

Редакция Sputnik Узбекистан продолжает проект "Фронтовая перекличка", посвященный 75-летию Победы над фашистской Германией. Потомки героев войны вспоминают о подвигах своих предков.

Шамсидин Таджиев из Андижанской области УзССР попал на фронт в 1941 году, когда ему было 46 лет. Командиром пулеметного расчета в составе 66-й гвардейской Краснознаменной Полтавской стрелковой дивизии он прошел со своим "Максимом" от Сталинграда до Вены. Неоднократно был ранен, но оставался в строю до самого конца войны.

Как офицер из Узбекистана штурмовал Рейхстаг — воспоминания сына о герое отце
Sputnik
Как офицер из Узбекистана штурмовал Рейхстаг — воспоминания сына о подвиге отца
За свои подвиги получил медаль "За отвагу" – это самая солдатская награда, которую вручали порой прямо на передовой, а также медали "За взятие Вены" и "За победу над Германией".

В преддверии 9 мая Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка" >>>

Воспоминания его внука — Бахтиёра Эргашева — о подвигах деда смотрите в нашем видео из цикла "Фронтовая перекличка".

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (223)
Теги:
Бахтиёр Эргашев, память, День Победы, Великая Отечественная война, ветеран, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. В центре: один из куполов Покровского собора.
Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве — фотолента
Фронтовая перекличка: Шамсидин Таджиев
С пулеметом от Сталинграда до Вены — путь героя войны из Узбекистана
Текстильная промышленность во время эпидемии коронавируса
В борьбе с вирусом и кризисом: ситуация в текстильной промышленности



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться