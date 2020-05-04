С пулеметом от Сталинграда до Вены — путь героя войны из Узбекистана

Шамсидин Таджиев из Андижанской области УзССР попал на фронт в 1941 году, когда ему было 46 лет. Командиром пулеметного расчета в составе 66-й гвардейской Краснознаменной Полтавской стрелковой дивизии он прошел со своим "Максимом" от Сталинграда до Вены. Неоднократно был ранен, но оставался в строю до самого конца войны.

За свои подвиги получил медаль "За отвагу" – это самая солдатская награда, которую вручали порой прямо на передовой, а также медали "За взятие Вены" и "За победу над Германией".

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Воспоминания его внука — Бахтиёра Эргашева — о подвигах деда смотрите в нашем видео из цикла "Фронтовая перекличка".