Сардоба после потопа: как возвращается жизнь в пострадавший поселок — видео

После прорыва дамбы на Сардобинскогом водохранилище несколько населенных пунктов оказались затоплены. Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура. В зоне подтопления даже несколько поселков на юге Казахстана.

Спустя неделю после трагедии восстановительные работы на месте ЧС идут полным ходом. Некоторые местные жители возвращаются в свои дома и помогают спасателям и военным восстанавливать дома. Большинство сельчан не успели взять при эвакуации личные вещи и документы – многие почти полностью потеряли свое имущество.

На помощь пострадавшим со всех уголков Узбекистана едут добровольцы, а также колонны с гуманитарным грузом. Вместе с восстановлением населенных пунктов круглосуточно идут работы по возобновлению транспортного сообщения, а строители и инженеры завершают возведение разрушенной дамбы.

Как пострадавший от техногенной аварии регион приходит в себя, смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.