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Сардоба после потопа: как возвращается жизнь в пострадавший поселок — видео

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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (38)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200508/14081984/Sardoba-posle-potopa-kak-vozvraschaetsya-zhizn-v-postradavshiy-poselok--video.html

После прорыва дамбы на Сардобинскогом водохранилище несколько населенных пунктов оказались затоплены. Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура. В зоне подтопления даже несколько поселков на юге Казахстана.

Спустя неделю после трагедии восстановительные работы на месте ЧС идут полным ходом. Некоторые местные жители возвращаются в свои дома и помогают спасателям и военным восстанавливать дома. Большинство сельчан не успели взять при эвакуации личные вещи и документы – многие почти полностью потеряли свое имущество.

Последствия наводнения в Сырдарьинской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
От хаоса и грязи к надежде и сплоченности: Сардоба приходит в себя после ЧС
На помощь пострадавшим со всех уголков Узбекистана едут добровольцы, а также колонны с гуманитарным грузом. Вместе с восстановлением населенных пунктов круглосуточно идут работы по возобновлению транспортного сообщения, а строители и инженеры завершают возведение разрушенной дамбы.

Как пострадавший от техногенной аварии регион приходит в себя, смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (38)
Теги:
МЧС, наводнение, Сардобинское водохранилище, Сырдарьинская ТЭС, Узбекистан



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