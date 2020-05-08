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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Фестиваль "Дорога на Ялту": полуфинал

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200508/14090896/Festival-Doroga-na-Yaltu-orkestr-na-udalenke-i-voennye-pesni-na-raznykh-yazykakh.html

Полуфинал виртуального музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" стартует 8 мая. Международный конкурс военной песни призван объединить людей в условиях пандемии коронавируса.

Многие теряют друзей, близких, рушатся связи, закрываются границы, но на помощь приходит музыка.

"Дорога на Ялту" — уникальный проект, в котором привычные нашему слуху песни фронтовых лет исполняют иностранные музыканты на разных языках.

Конкурсанты выходят в эфир из своих квартир и записывают песни на камеры смартфонов. Манифестом фестиваля стала песня "Темная ночь" как символ веры в то, что совсем скоро невзгоды останутся позади и жизнь вернется к своему привычному ходу.

Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно на сайте http://doroganayaltu.ru/.

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Теги:
песни, День Победы, Великая Отечественная война, пандемия, музыка, фестиваль



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