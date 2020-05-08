ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Фестиваль "Дорога на Ялту": полуфинал

Многие теряют друзей, близких, рушатся связи, закрываются границы, но на помощь приходит музыка.

"Дорога на Ялту" — уникальный проект, в котором привычные нашему слуху песни фронтовых лет исполняют иностранные музыканты на разных языках.

Конкурсанты выходят в эфир из своих квартир и записывают песни на камеры смартфонов. Манифестом фестиваля стала песня "Темная ночь" как символ веры в то, что совсем скоро невзгоды останутся позади и жизнь вернется к своему привычному ходу.

Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно на сайте http://doroganayaltu.ru/.