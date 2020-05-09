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Поздравление Владимира Путина и авиапарад в честь 75-летия Победы — видео
Сегодня, 9 мая 2020 года, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с эпидемией коронавируса в этом году в Москве проведут только воздушную часть парада.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=31608168&type=mp4
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PT30M30S
2020-05-09T11:59Z
Сегодня, 9 мая 2020 года, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с эпидемией коронавируса в этом году в Москве проведут только воздушную часть парада.
В России планировалось масштабное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако многие праздничные мероприятия были в итоге перенесены из-за пандемии коронавируса, которая привела к введению в стране режима самоизоляции.
В связи с этим, проведут только воздушную часть парада в честь 75-й годовщины Победы.
Церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, поздравление президента России Владимира Путина с Днем Победы, а также воздушную часть юбилейного парада смотрите в нашем видео.