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Поздравление Владимира Путина и авиапарад в честь 75-летия Победы — видео

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200509/14093033/Onlayn-translyatsiya-obraschenie-Putina-v-chest-75-letiya-Pobedy.html
Поздравление Владимира Путина и авиапарад в честь 75-летия Победы — видео
Сегодня, 9 мая 2020 года, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с эпидемией коронавируса в этом году в Москве проведут только воздушную часть парада.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=31608168&type=mp4
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PT30M30S
2020-05-09T11:59Z

Сегодня, 9 мая 2020 года, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с эпидемией коронавируса в этом году в Москве проведут только воздушную часть парада.

В России планировалось масштабное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако многие праздничные мероприятия были в итоге перенесены из-за пандемии коронавируса, которая привела к введению в стране режима самоизоляции.

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© Ruptly .
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В связи с этим, проведут только воздушную часть парада в честь 75-й годовщины Победы.

Церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, поздравление президента России Владимира Путина с Днем Победы, а также воздушную часть юбилейного парада смотрите в нашем видео.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
Теги:
Россия, Россия, видеообращение, Парад Победы, День победы, День Победы, 9 Мая, 9 мая, Владимир Путин, Владимир Путин, путин



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