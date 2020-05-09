С благодарностью и заботой: хоким Ташкента поздравил ветеранов с 9 Мая

В честь Дня памяти и почестей и 75-летия Победы над фашизмом хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев вручил ветеранам, находящимся на лечении в клинике, юбилейные награды от имени президентов Узбекистана и России.

В церемонии награждения приняли участие также хоким Ташкентской области, руководители городских управлений СГБ и МВД, прокурор столицы и глава местного управления Нацгвардии.

Из-за эпидемии коронавирса и введенных мер самоизоляции все массовые торжества в честь 9 Мая пришлось отменить. Участников войны и тружеников тыла поздравили адресно, на дому.

В ходе посещения клиники, где ветераны проходят плановый курс лечения, награды получил 21 героой Великой Отечественной — 16 жителей столицы и пятеро из Ташкентской области. В честь 9 Мая каждому из них вручили две медали — от правительства Узбекистана и России, статуэтку генерала Сабира Рахимова с надписью "75 лет победы", а также книгу о подвигах героев-узбекистанцах. Кроме того, участники войны получили единовременные выплаты в размере 10 миллионов сумов.

Хоким столицы и представители силовых ведомств пожелали виновникам торжества крепкого здоровья и поблагодарил за их бессмертный подвиг и мужество.

Как проходила церемония, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.