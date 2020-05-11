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В Москве разворачивают временные госпитали в парках и на стадионах — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200511/14106937/V-Moskve-razvorachivayut-vremennye-gospitali-v-parkakh-i-na-stadionakh--video.html

В Москве и Московской области активно строят временные госпитали для долечивания больных COVID-19. Под медучреждение были переобрудованы территории парков, стадионов и выставочных комплексов.

Это будут полноценные медучреждения для пациентов с легкой формой заболевания коронавирусом. Отмечается, что они будут закреплены за городскими больницами.

В госпиталях будет все необходимое: 10 тысяч коек, аппараты ИВЛ и реанимационные палаты.

© Sputnik / Evgeny Odinokov
В Москве продлили режим ограничений до 31 мая

На территории Москвы таких временных пунктов строится как минимум шесть: на ВДНХ, в экспоцентре на Красной Пресне, ледовом дворце "Крылатское", выставочном центре "Сокольники", АТЦ "Москва" на Каширском шоссе и в "Крокус Экспо" в Подмосковье.

По последним данным, в Москве общее число случаев инфицирования COVID-19 достигло 115 909, скончались 1124 человек.

Ранее власти столицы продлили режим самоизоляции до 31 мая.

Также с завтрашнего дня, 12 мая, в Москве и области станет обязательным ношение масок и перчаток. Индивидуальные средства защиты следует надевать при поездках на любых видах общественного транспорта и такси, а также при посещении магазинов и торговых центров.

Теги:
стадион, парк, коронавирус, Россия, Москва



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