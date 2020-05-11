Коронавирусный досуг: в Калининграде открыли безопасный кинотеатр

В самом западном городе России — Калининграде — после четырехлетнего перерыва возобновил работу автокинотеатр. В условиях пандемии и требований соблюдения социальной дистанции он пришелся как нельзя кстати.

Обычные кинотеатры пока что под запретом. То ли дело — автокинотеатр, где можно спокойно расположиться, не представляя угрозу для окружающих.

Площадь необычного кинотеатра представляет собой парковку и большой экран.

После покупки билета регулировщики помогают зрителям разъехаться по местам, после чего автомобилисты настраивают нужную радиоволну и смотрят фильм.

Как это выглядит — смотрите в видеосюжете!

Напомним: по последним данным, в России выявлено 221 тысячи случаев заболевания COVID-19. Таким образом, страна стала третьей в мире по количеству зараженных коронавирусом.