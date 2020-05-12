Трамп устроил словесную перепалку с журналистами и прервал пресс-конференцию

Инцидент произошел во время брифинга в понедельник. Глава Белого дома общался с прессой, рекламируя тот факт, что США делают больше тестов на COVID-19, чем какая-либо другая страна.

Одна из журналисток спросила Трампа, почему он так акцентирует внимание на этом моменте в то время как люди в стране продолжают умирать.

Вопрос американскому президенту явно не понравился. Он отреагировал довольно агрессивно.

"Спрашивайте не меня, а Китай", - ответил Трамп, назвав заданный вопрос "гадким".

Это, в свою очередь, возмутило уже журналистку.

На следующий вопрос, заданный прессой, глава Белого дома вовсе решил не отвечать, заявив, что он уже раньше вызывал представителя СМИ, который пыталась его задать, но тот якобы не среагировал.

Сразу после этого президент резко развернулся и покинул пресс-конференцию.

Ранее Трамп назвал ежедневные брифинги по борьбе с COVID-19 пустой тратой времени и усилий. По его словам, в этом виноваты журналисты, которые якобы намеренно задают враждебные вопросы, а потом выпускают фейковые новости, получая за это рекордные рейтинги.

Напомним: США по-прежнему занимают первое место в мире по заболеванию коронавирусом. По последним данным, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 превысило 1,3 миллиона. Жертвами пандемии стали более 80 тысяч американцев, вылечились - около 216 тысяч.