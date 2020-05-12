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"Генерал коронавирус": как пандемия ударила по военной верхушке США

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Sputnik/RUPTLY
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200512/14111297/General-koronavirus-pandemiya-udarila-po-voennoy-verkhushke-SShA.html

Всего на данный момент в Вооруженных силах США выявлено более 7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страдает не только американская армия, но и НАТО.

Один из тестов на коронавирус оказался положительным у командира Национальной гвардии Джозефа Ленгиела. На добровольный карантин ушел и начальник штаба ВМС адмирал Майк Гилдей.

Военнослужащий армии США в Афганистане
Noorullah Shirzada / AFP
Коронавирус атакует флоты и армии Запада
Ранее COVID-19 зафиксировали на борту американского эсминца Kidd: там, по данным СМИ, выявили 95 случаев заражения.

Самой массовой стала вспышка на авианосце "Теодор Рузвельт": коронавирус подтвердился у 955 человек. Глава ВМС США Томас Модли был вынужден уйти в отставку после того, как оскорбил капитала военного корабля, попросившего помощи в борьбе с инфекцией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовится ко второй волне заболевания. При этом эксперты указывают на несостоятельность военного блока в условиях пандемии.

Подробнее о сложившейся ситуации смотрите в видео.

Теги:
Вооруженные силы США, пандемия, США, коронавирус



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