"Генерал коронавирус": как пандемия ударила по военной верхушке США

Один из тестов на коронавирус оказался положительным у командира Национальной гвардии Джозефа Ленгиела. На добровольный карантин ушел и начальник штаба ВМС адмирал Майк Гилдей.
Самой массовой стала вспышка на авианосце "Теодор Рузвельт": коронавирус подтвердился у 955 человек. Глава ВМС США Томас Модли был вынужден уйти в отставку после того, как оскорбил капитала военного корабля, попросившего помощи в борьбе с инфекцией.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовится ко второй волне заболевания. При этом эксперты указывают на несостоятельность военного блока в условиях пандемии.
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