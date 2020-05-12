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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания СМИД СНГ
Во вторник состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств. Мероприятие впервые прошло в формате видеоконференции.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=91184561&type=mp4
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PT1S
2020-05-12T16:53Z
Во вторник состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств. Мероприятие впервые прошло в формате видеоконференции.
Участники встречи обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня и обсудили вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств по решению задач, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Особое внимание было уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, в этом году в СНГ председательствует Узбекистан.