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Грандиозный проект: как выглядит главный храм Вооруженных сил России — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200513/14120630/Grandioznyy-proekt-kak-vyglyadit-glavnyy-khram-Vooruzhennykh-sil-Rossii--video.html

В подмосковном парке "Патриот" завершилось строительство главного храма Вооруженных сил РФ, который возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства связаны с этим событием.

Высота звонницы составляет 75 метров, а малого купола — 14,18 метра. Центральный купол тоже уникальный: диаметр барабана, на который он установлен, — 19,45 метра.

На территории храмового комплекса планируется создание галереи "Дорога памяти" длиной 1 418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более чем 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.

Строительство храма велось на средства из благотворительного фонда, сделать добровольное пожертвование мог любой желающий.

Теги:
Московская область, православие, ВС России, Россия, Вооруженные силы



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