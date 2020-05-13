Грандиозный проект: как выглядит главный храм Вооруженных сил России — видео

Высота звонницы составляет 75 метров, а малого купола — 14,18 метра. Центральный купол тоже уникальный: диаметр барабана, на который он установлен, — 19,45 метра.
На территории храмового комплекса планируется создание галереи "Дорога памяти" длиной 1 418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более чем 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.
Строительство храма велось на средства из благотворительного фонда, сделать добровольное пожертвование мог любой желающий.