Спланированная атака: западные СМИ обвинили Россию в манипулировании статистикой

Издания New York Times и Financial Times опубликовали материалы, в которых утверждается, что официальная статистика по смертности от коронавируса в РФ далека от реальности. Российские власти отвергли все обвинения. Подробности смотрите в видео.

Financial Times написала, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70 процентов выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако издание со ссылкой на собственный анализ утверждает, что в обоих городах за этот месяц скончались на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1 841 человек в Москве и 232 — в Санкт-Петербурге, всего 2 073 человека. New York Times разместила похожую статью.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила издания в необъективности и заявила о спланированной информационной атаке на страну.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что это был залп, он пошел 10, 11, 12 мая. И в качестве центральных в этом залпе выступили две крупнейшие западные газеты: Financial Times и New York Times", — сказала Захарова.

При этом официальный представитель МИД обратила внимание, что во всех материалах "схожий почерк" — а это значит, что издания пользовались общей базой для написания материалов.

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя обвинения со стороны западных СМИ, заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой по коронавирусу. Она также напомнила, что летальность в РФ более чем в семь раз ниже, чем в мире в целом.

Впрочем, распространением бездоказательных обвинений и дезинформации занимается не только западная пресса. В спекуляциях были замечены и некоторые официальные лица США. В этой стране, напомним, на сегодня зарегистрировано 1,385 миллиона случаев заражения коронавирусом. От связанных с ним осложнений скончались более 83 тысяч человек, излечились 230 тысяч.