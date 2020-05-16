Тропа разведчика: как проходят полосу препятствий мотострелки Северного флота

Минобороны РФ опубликовало кадры прохождения "тропы разведчика" арктическими мотострелками Северного флота. На видео - подготовка к конкурсу "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2020.

Быстро, четко, безошибочно - так мотострелки Северного флота преодолевают полосу препятствий. За всей этой динамикой - многодневная комплексная подготовка, усиленные тренировки, эмоциональная закалка. Результаты представлены в коротком видеоролике.

Полоса включает 22 препятствия: кирпичную стену с проломом, полуразрушенное здание, фасад двухэтажного деревянного здания, динамическую стену, перекрытый участок хода сообщений, проволочный забор на высоких кольях, участок наклонной лестницы и другие.

При этом разведчики преодолевали препятствия в полной боевой экипировке с оружием.