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Тропа разведчика: как проходят полосу препятствий мотострелки Северного флота

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200516/14144994.html

Минобороны РФ опубликовало кадры прохождения "тропы разведчика" арктическими мотострелками Северного флота. На видео - подготовка к конкурсу "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2020.

Быстро, четко, безошибочно - так мотострелки Северного флота преодолевают полосу препятствий. За всей этой динамикой - многодневная комплексная подготовка, усиленные тренировки, эмоциональная закалка. Результаты представлены в коротком видеоролике.

Полоса включает 22 препятствия: кирпичную стену с проломом, полуразрушенное здание, фасад двухэтажного деревянного здания, динамическую стену, перекрытый участок хода сообщений, проволочный забор на высоких кольях, участок наклонной лестницы и другие.

При этом разведчики преодолевали препятствия в полной боевой экипировке с оружием.




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