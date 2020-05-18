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Маска, справка, чемодан: в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (485)
437030
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200518/14158003/Maska-spravka-chemodan-v-Tashkente-otkrylis-vokzaly-i-aeroport--video.html

С 18 мая в Узбекистане частично возобновилось транспортное междугороднее сообщение. На ближайшую неделю назначены шесть авиарейсов по трем направлениям – Ургенч, Нукус и Термез, а также вновь запущены поезда до Бухары, Андижана и Карши.

На всех объектах транспортной инфраструктуры действуют жесткие санитарные требования: пассажиры обязаны носить маску и перчатки, а для проезда изначально требовалась справка об отрицательном результате теста на COVID-19.

Все утренние рейсы из столицы прошли именно по этой процедуре, однако затем республиканская специальная комиссия решила отменить требование о наличии медицинской справки при проезде внутри республики. Теперь пассажиры, отправляющиеся обратными рейсами в Ташкент, смогут пройти на борт или в вагон не предъявляя медицинского заключения. Однако соблюдение всех карантинных мер обязательно.

В залах ожидания и поездах соблюдается положенная дистанция.

Как узбекская столица осторожно возвращается к нормальному ритму жизни – смотрите в нашем сюжете.  

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (485)
Теги:
коронавирус, Карантин, гражданская авиация, Железная дорога, Узбекистан



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