Маска, справка, чемодан: в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт — видео

На всех объектах транспортной инфраструктуры действуют жесткие санитарные требования: пассажиры обязаны носить маску и перчатки, а для проезда изначально требовалась справка об отрицательном результате теста на COVID-19.
Все утренние рейсы из столицы прошли именно по этой процедуре, однако затем республиканская специальная комиссия решила отменить требование о наличии медицинской справки при проезде внутри республики. Теперь пассажиры, отправляющиеся обратными рейсами в Ташкент, смогут пройти на борт или в вагон не предъявляя медицинского заключения. Однако соблюдение всех карантинных мер обязательно.
В залах ожидания и поездах соблюдается положенная дистанция.
Как узбекская столица осторожно возвращается к нормальному ритму жизни – смотрите в нашем сюжете.