Маска, справка, чемодан: в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт — видео

С 18 мая в Узбекистане частично возобновилось транспортное междугороднее сообщение. На ближайшую неделю назначены шесть авиарейсов по трем направлениям – Ургенч, Нукус и Термез, а также вновь запущены поезда до Бухары, Андижана и Карши.

На всех объектах транспортной инфраструктуры действуют жесткие санитарные требования: пассажиры обязаны носить маску и перчатки, а для проезда изначально требовалась справка об отрицательном результате теста на COVID-19.

Все утренние рейсы из столицы прошли именно по этой процедуре, однако затем республиканская специальная комиссия решила отменить требование о наличии медицинской справки при проезде внутри республики. Теперь пассажиры, отправляющиеся обратными рейсами в Ташкент, смогут пройти на борт или в вагон не предъявляя медицинского заключения. Однако соблюдение всех карантинных мер обязательно.

В залах ожидания и поездах соблюдается положенная дистанция.

Как узбекская столица осторожно возвращается к нормальному ритму жизни – смотрите в нашем сюжете.