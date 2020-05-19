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Путин объяснил, почему в ЕАЭС нет единого тарифа на транспорт газа — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200519/14165808/Putin-obyasnil-pochemu-v-EAES-net-edinogo-tarifa-na-transport-gaza--video.html

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что нынешний уровень интеграции в ЕАЭС пока не позволяет ввести единую формулу цены на газ.

В проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года предложена общая формула стран ЕАЭС к формированию тарифов на газ. По словам Владимира Путина, суть ее в том, что "подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС".

Данную формулу поддерживают Россия, Казахстан и Кыргызстан. Армения и Беларусь — не принимают ее, заявил президент РФ на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще", отметил он.

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"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", — сказал Путин.

По словам главы государства, цены на газ пока должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.

"Это обычная — я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги — это обычная мировая практика", — добавил Путин.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Беларусь, Армения, Россия, ЕАЭС, Владимир Путин



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