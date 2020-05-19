Путин объяснил, почему в ЕАЭС нет единого тарифа на транспорт газа — видео

В проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года предложена общая формула стран ЕАЭС к формированию тарифов на газ. По словам Владимира Путина, суть ее в том, что "подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС".
Данную формулу поддерживают Россия, Казахстан и Кыргызстан. Армения и Беларусь — не принимают ее, заявил президент РФ на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в режиме видеоконференции.
"Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще", отметил он.
По словам главы государства, цены на газ пока должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.
"Это обычная — я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги — это обычная мировая практика", — добавил Путин.
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