20:25 21 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Трехэтажная дорога: как выглядит новая развязка на Ахангаранском шоссе — видео

Получить короткую ссылку
5110
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200521/14184286/Trekhetazhnaya-doroga-kak-vyglyadit-novaya-razvyazka-na-Akhangaranskom-shosse--video.html

На пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули в Ташкенте открылась первая в Узбекистане трехуровневая транспортная развязка. По ней могут проезжать 20 тысяч автомобилей в час.

Длина нижней, тоннельной части развязки составляет 593 метра, средний уровень в виде круга имеет протяженность 329,2 метра, эстакадная часть протянулась на 502 метра. В тоннеле и на эстакаде машины могут двигаться по трем полосам в каждом направлении, на среднем уровне — по четырем.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта — фото
Раньше перекресток мог пропускать по семь тысяч автомобилей в час, теперь эта цифра должна составить 20 тысяч. Там нет светофоров, что тоже обеспечивает бесперебойность движения.

Уникальный для страны объект уже оценил президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что количество машин в столице будет только расти, поэтому необходимо действовать наперед и продолжить работу по расширению улиц и строительству мостов.

Напомним, за последние три года в столице были построены и введены в эксплуатацию четыре путепровода.

Теги:
Узбекистан, путепровод, автомобили, Ташкент



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пещера тростниковой флейты, Китай
Флейты, мрамор и водопад: самые необычные пещеры мира - фотолента
Открыта единственная в Узбекистане трехуровневая развязка
Трехэтажная дорога: как выглядит новая развязка на Ахангаранском шоссе — видео
Помощь узбекистанцам в РФ в период эпидемии коронавируса
Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться