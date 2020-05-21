Трехэтажная дорога: как выглядит новая развязка на Ахангаранском шоссе — видео

На пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули в Ташкенте открылась первая в Узбекистане трехуровневая транспортная развязка. По ней могут проезжать 20 тысяч автомобилей в час.

Длина нижней, тоннельной части развязки составляет 593 метра, средний уровень в виде круга имеет протяженность 329,2 метра, эстакадная часть протянулась на 502 метра. В тоннеле и на эстакаде машины могут двигаться по трем полосам в каждом направлении, на среднем уровне — по четырем.

Раньше перекресток мог пропускать по семь тысяч автомобилей в час, теперь эта цифра должна составить 20 тысяч. Там нет светофоров, что тоже обеспечивает бесперебойность движения.

Уникальный для страны объект уже оценил президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что количество машин в столице будет только расти, поэтому необходимо действовать наперед и продолжить работу по расширению улиц и строительству мостов.

Напомним, за последние три года в столице были построены и введены в эксплуатацию четыре путепровода.