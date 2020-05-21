Трехэтажная дорога: как выглядит новая развязка на Ахангаранском шоссе — видео

Длина нижней, тоннельной части развязки составляет 593 метра, средний уровень в виде круга имеет протяженность 329,2 метра, эстакадная часть протянулась на 502 метра. В тоннеле и на эстакаде машины могут двигаться по трем полосам в каждом направлении, на среднем уровне — по четырем.
Уникальный для страны объект уже оценил президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что количество машин в столице будет только расти, поэтому необходимо действовать наперед и продолжить работу по расширению улиц и строительству мостов.
Напомним, за последние три года в столице были построены и введены в эксплуатацию четыре путепровода.