Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20200602/14268655/Opyt-stran-SNG-sinkhronnost-deystviy-v-borbe-s-pandemiey.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Опыт стран СНГ: синхронность действий в борьбе с пандемией
Как в России и странах СНГ противостоят опасному вирусу? Каким опытом могут поделиться республики? Что позволило достичь таких низких показателей смертности? На эти и другие вопросы ответят участники видеомоста.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94782869&type=mp4
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-06-02T12:40Z
Как в России и странах СНГ противостоят опасному вирусу? Каким опытом могут поделиться республики? Что позволило достичь таких низких показателей смертности? На эти и другие вопросы ответят участники видеомоста.
В формате онлайн-видеомоста Москва - Минск - Ереван на вопросы журналистов отвечает официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом COVID-19, главврач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
Затронуты актуальные вопросы, связанные в том числе с эпидемиологической обстановкой в странах СНГ. В центре внимания и показатели низкой смертности от COVID-19 в России и других странах бывшего СССР. Журналистам расскажут о результатах совместных мер, принятых в связи с распространением пандемии коронавируса.