ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Опыт стран СНГ: синхронность действий в борьбе с пандемией

Как в России и странах СНГ противостоят опасному вирусу? Каким опытом могут поделиться республики? Что позволило достичь таких низких показателей смертности? На эти и другие вопросы ответят участники видеомоста.

В формате онлайн-видеомоста Москва - Минск - Ереван на вопросы журналистов отвечает официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом COVID-19, главврач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

Затронуты актуальные вопросы, связанные в том числе с эпидемиологической обстановкой в странах СНГ. В центре внимания и показатели низкой смертности от COVID-19 в России и других странах бывшего СССР. Журналистам расскажут о результатах совместных мер, принятых в связи с распространением пандемии коронавируса.