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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Опыт стран СНГ: синхронность действий в борьбе с пандемией

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200602/14268655/Opyt-stran-SNG-sinkhronnost-deystviy-v-borbe-s-pandemiey.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Опыт стран СНГ: синхронность действий в борьбе с пандемией
Как в России и странах СНГ противостоят опасному вирусу? Каким опытом могут поделиться республики? Что позволило достичь таких низких показателей смертности? На эти и другие вопросы ответят участники видеомоста.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94782869&type=mp4
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PT1S
2020-06-02T12:40Z

Как в России и странах СНГ противостоят опасному вирусу? Каким опытом могут поделиться республики? Что позволило достичь таких низких показателей смертности? На эти и другие вопросы ответят участники видеомоста.

В формате онлайн-видеомоста Москва - Минск - Ереван на вопросы журналистов отвечает официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом COVID-19, главврач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

Затронуты актуальные вопросы, связанные в том числе с эпидемиологической обстановкой в странах СНГ. В центре внимания и показатели низкой смертности от COVID-19 в России и других странах бывшего СССР. Журналистам расскажут о результатах совместных мер, принятых в связи с распространением пандемии коронавируса.

Теги:
пресс-конференция, Sputnik, видеоконференцсвязь, онлайн, Страны СНГ, коронавирус



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