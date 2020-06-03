"Жизни черных важны": акция протеста около резиденции губернатора в Миннеаполисе

Сотни людей пришли к резиденции губернатора штата Миннесота Тима Уолца в Миннеаполисе с требованием арестовать полицейских, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Многие демонстранты принесли с собой плакаты "Нет справедливости. Нет покоя" и "Я не могу дышать" — это были последние слова Джорджа Флойда, которые он произнес, когда один из офицеров полиции наступил коленом ему, лежащему на земле в наручниках, на шею. Мужчина потерял сознание, его отвезли в реанимацию, где он и скончался.

Смерть Флойда вызвала волну протестов по всей стране, которые не прекращаются уже несколько дней. Демонстрации быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией, есть случаи мародерства. На помощь правоохранительным органам направили Национальную гвардию США.

Советник американского президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй на фоне сложившейся ситуации заявила в беседе с журналистами, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей.

Также она назвала убийством то, что было сделано в отношении Флойда.