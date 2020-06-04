Как протесты в США перекинулись на весь мир - видео

Сотни людей с плакатами "Я не могу дышать" и "Нет справедливости, нет мира" вышли на улицы в Нидерландах, Испании, Аргентине, Великобритании и Германии. Смотрите видео!

Изначально протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией начались в Миннеаполисе, где случился инцидент. Довольно быстро они распространились по США, а затем и за их пределы.

Сотни людей с плакатами "Я не могу дышать" и "Нет справедливости, нет мира" вышли на улицы в Нидерландах, Испании, Аргентине, Великобритании и Германии.

В Греции протестующие подожгли флаг США у американского консульства. Беспорядками закончились протесты в Канаде и Франции, где полиции пришлось использовать слезоточивый газ для разгона протестующих.

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