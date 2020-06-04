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Как протесты в США перекинулись на весь мир - видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200604/14291680/Kak-protesti-v-SShA-perekinulis-na-ves-mir-video.html

Сотни людей с плакатами "Я не могу дышать" и "Нет справедливости, нет мира" вышли на улицы в Нидерландах, Испании, Аргентине, Великобритании и Германии. Смотрите видео!

Изначально протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией начались в Миннеаполисе, где случился инцидент. Довольно быстро они распространились по США, а затем и за их пределы.

© Sputnik / Brian Smith
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Сотни людей с плакатами "Я не могу дышать" и "Нет справедливости, нет мира" вышли на улицы в Нидерландах, Испании, Аргентине, Великобритании и Германии.

В Греции протестующие подожгли флаг США у американского консульства. Беспорядками закончились протесты в Канаде и Франции, где полиции пришлось использовать слезоточивый газ для разгона протестующих.

Смотрите видео!

Теги:
Расизм, беспорядки, мир, мир, США, США, видеоролик, Видео



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