Интересные новости: рождение белого львенка и пуск ракеты Илона Маска

Короткий и захватывающий выпуск приятных новостей Sputnik. Здесь - информация об успешном запуске ракеты в космос, необычных муралах в Дубае и трогательная история о белом львенке, родившемся в зоопарке Испании.

Мысли, которые одолевают людей в тревожные времена пандемии, превратили в Дубае в объекты искусства. В арт-лаборатории собраны работы как мастеров, так и непрофессиональных художников.

На прошлой неделе впервые за девять лет Илон Маск доставил на МКС двух астронавтов. А на этой – еще одну партию спутников для своего супер-интернета "Старлинк".

Белый львенок родился в испанском зоопарке. Детеныш появился на свет с открытыми глазами и уже не просто встал на лапы – он почти бегает по зоопарку. Это первый случай в мире, когда белый львенок рождается в неволе.