Интересные новости: рождение белого львенка и пуск ракеты Илона Маска

Мысли, которые одолевают людей в тревожные времена пандемии, превратили в Дубае в объекты искусства. В арт-лаборатории собраны работы как мастеров, так и непрофессиональных художников.
На прошлой неделе впервые за девять лет Илон Маск доставил на МКС двух астронавтов. А на этой – еще одну партию спутников для своего супер-интернета "Старлинк".
Белый львенок родился в испанском зоопарке. Детеныш появился на свет с открытыми глазами и уже не просто встал на лапы – он почти бегает по зоопарку. Это первый случай в мире, когда белый львенок рождается в неволе.