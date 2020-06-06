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Интересные новости: рождение белого львенка и пуск ракеты Илона Маска

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200606/14301115.html

Короткий и захватывающий выпуск приятных новостей Sputnik. Здесь - информация об успешном запуске ракеты в космос, необычных муралах в Дубае и трогательная история о белом львенке, родившемся в зоопарке Испании.

Мысли, которые одолевают людей в тревожные времена пандемии, превратили в Дубае в объекты искусства. В арт-лаборатории собраны работы как мастеров, так и непрофессиональных художников.

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© Ruptly .
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На прошлой неделе впервые за девять лет Илон Маск доставил на МКС двух астронавтов. А на этой – еще одну партию спутников для своего супер-интернета "Старлинк".

Белый львенок родился в испанском зоопарке. Детеныш появился на свет с открытыми глазами и уже не просто встал на лапы – он почти бегает по зоопарку. Это первый случай в мире, когда белый львенок рождается в неволе.




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