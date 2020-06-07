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Урезанные амбиции: как США и Польша проводят совместные учения — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200607/14304530/Urezannye-ambicii-kak-SSHA-i-Polsha-provodyat-sovmestnye-ucheniya-video.html

Маневры должны были пройти весной и стать крупнейшими за последние четверть века. Однако в планы военного командования США и НАТО вмешался коронавирус.

В учениях на полигоне в Дравске-Поморском принимают участие около четырех тысяч американских солдат и две тысячи польских военнослужащих.

Карликовые маневры Пентагона в Польше и натовские учения в Балтийском море - в чем смысл?
© Sputnik / Игорь Зарембо
Карликовые маневры Пентагона в Польше и натовские учения в Балтийском море - в чем смысл?
Они должны проверить возможность взаимодействия войск США и Польши в рамках совместной боевой операции и отработать форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск.

В Министерстве обороны РФ не раз обращали внимание на антироссийскую направленность этих маневров и призывали страны альянса на время пандемии отказаться от военных учений у границ России и стран — членов НАТО.

Теги:
США, Польша, Европа, НАТО, военные учения, учения



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