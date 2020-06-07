Урезанные амбиции: как США и Польша проводят совместные учения — видео

Маневры должны были пройти весной и стать крупнейшими за последние четверть века. Однако в планы военного командования США и НАТО вмешался коронавирус.

В учениях на полигоне в Дравске-Поморском принимают участие около четырех тысяч американских солдат и две тысячи польских военнослужащих.

Они должны проверить возможность взаимодействия войск США и Польши в рамках совместной боевой операции и отработать форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск.

В Министерстве обороны РФ не раз обращали внимание на антироссийскую направленность этих маневров и призывали страны альянса на время пандемии отказаться от военных учений у границ России и стран — членов НАТО.