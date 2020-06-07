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Полутеневое лунное затмение: как это было — видео

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YouTube / The Viajeros
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200607/14305548.html

Астрономическое явление можно было увидеть 5 июня в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Максимальная фаза наблюдалась в 19.26 по Гринвичу.

На Западе для полнолуния в конце весны – начале лета есть несколько названий: например, "клубничная Луна", поскольку на это время приходится пора сбора некоторых ягод и фруктов, в том числе клубники.

© Sputnik / Нина Зотина
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Есть и другие — "медовая Луна" (в старину считали, что именно в это время мед — самый сладкий), "розовая Луна" (поскольку в это время в полную силу начинают цвести розы)" и "горячая Луна" (из-за начинающейся летней жары).

В отличие от полного затмения, частичное — куда менее живописное зрелище, однако оно все равно завораживает. Смотрите видео!

Теги:
видеоролик, Видео, Космос, небо, лунное затмение, затмение, Луна



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