Золотой гроб и конный катафалк: как хоронили убитого полицейскими Джорджа Флойда

В Хьюстоне прошли похороны афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая в результате действий полиции.

Когда запряженный лошадьми катафалк проезжал по улицам города, участники похоронной церемонии шли за ним и скандировали: "Джордж Флойд", "Уберите колени от моей шеи" и "Я не могу дышать".

Процессию сопровождала полиция, несколько офицеров выбросили вверх кулак в знак солидарности.

Одна из участниц церемонии — Кэй Плезант — выразила надежду на то, что, когда прекратятся вспышки фотокамер, общество вспомнит не только Флойда, но и "многих других, кто погиб от жестокости полиции и несправедливости".

"Надеемся, что это движение будет продолжаться и мы увидим изменения, которые нам нужны", — сказала Плезант.

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