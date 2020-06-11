Федерация мигрантов РФ обратились к работодателям - видео

Для работодателей на сайте ФМР открыт раздел, где можно ознакомиться и оставить данные о вакансии для трудовых мигрантов. Смотрите видео!

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов записал видеообращение к работодателям и владельцам бизнеса.

"Из-за пандемии многие мигранты оказались без работы: их либо отправили в отпуск, либо уволили. У них нет работы, нет денег и нет даже возможности вернуться домой", - рассказал в видео Коженов.

По его словам, для работодателей на сайте ФМР открыт раздел, где можно ознакомиться и оставить данные о вакансии для трудовых мигрантов. Эта услуга абсолютно бесплатна.

"Пишите все, кому нужны работники. Мы надеемся, что мы сможем вам помочь, и работникам сможем помочь найти работодателей", - заключил Коженов.