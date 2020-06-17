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Гаспарян: Горбачев мало посидел на посту генсека, мог и Курилы предложить Японии

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Vladimir Trefilov
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200617/14356341/Gasparyan-Gorbachev-malo-posidel-na-postu-genseka-mog-i-Kurily-predlozhit-Yaponii.html

Бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что СССР при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Однако финский президент Мауно Койвисто, по его словам, этим не воспользовался.

"Финны - люди вежливые, они сразу поняли, что от таких "кефирчиков", как говорил Николай Васильевич Гоголь, лучше отказаться. Потому что существует признанная всеми система 1945 года, послевоенная, которая легла в основу Организации Объединенных Наций и которую надо блюсти", — заявил политический эксперт Армен Гаспарян. 

При этом он отметил, что у Михаила Горбачева были идеи "на все случаи жизни".

"Хотел выпустить из тюрьмы Рудольфа Гесса (заместитель Адольфа Гитлера по делам нацистской партии. — Прим. ред.), англичанам пришлось его убить. Карелию хотел отдать финнам. Мало посидел на посту генсека — еще, может быть, Курилы предложил Японии", — заявил Гаспарян.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В ситуации с Карелией, по его словам, важно другое.

"Вы вообще представляете, как себя теперь чувствуют финны? Как им погано на душе. Всегда ведь запоминается первое и последнее. Что было первым? Что демонтировало послевоенную систему 1945 года? Ситуация с Сербией. Когда взяли Косово и отжали у страны, хотя Косово есть Сербия, мы на этом стояли и будем стоять. А дальше — понеслась душа в рай: Афганистан, Иран, Сирия, Ливия. "Круши все, мы здесь проездом". Потом бумерангом вернулось, попало сначала по Грузии, потом по Украине. А финны могли быть первыми. Все презрение международного сообщества было бы направлено на них: "Ах вы, гнусы какие!". А финны бы раскланивались: "Да, мы такие". А теперь — ни Карелии, ни популярности, ни славы. Может быть, финны хотели бы переиграть эту историю, только Горбачев больше не уполномочен принимать такого рода решения", — сказал Гаспарян. 

Финны побоялись, заявил он. "Напрасно".

"Вы представляете, как бы сейчас материли Михаила Сергеевича? Все, что происходило последние 29 лет, померкло бы! Даже сегодня ему в соцсетях досталось — только за одно желание. Многие критикующие, правда, впервые узнали о том, что Карелия в составе России, — отметил Гаспарян. — Оставьте эту историю. Просто вспоминайте, кто это начал. Мы материм американцев, но при этом забываем, что это ведь и наших ручонок творение. Германия, например. Не забыли, нет? А еще — Карелия. Это к вопросу о деятельности ЦК КПСС. У нас столько дураков развелось, которые говорят, что никаких ошибок не было".

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
СССР, СССР, политика, Финляндия, Карелия



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