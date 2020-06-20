Ошеломляющий состав: в Латвии решают вопрос продовольственной безопасности

Ученые из Латвии проводят эксперимент - они испекли кексы состав которого ошеломит приверженцев традиционного рациона. В числе ингредиентов - протеин, полученный из земляных червей.
Такое решение - лишь попытка найти недорогой способ решения вопросов нехватки протеинов в пище.
"Мне как ученому стало интересно узнать: а подходят ли эти черви для использования в продовольствии как источник белка", - объясняет Илга Гедровица, доцент факультета продовольственных технологий Латвийского сельскохозяйственного университета.
В рационе жителей многих стран уже давно насекомые используются как замена мяса и дополнительный источник белка. Ученые считают, что за пищей из насекомых - будущее.