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Ошеломляющий состав: в Латвии решают вопрос продовольственной безопасности

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200620/14380455.html

Хлеб с протеином, полученный из червей, - так ученые пытаются найти способы для решения вопросов продовольственной безопасности.

Ученые из Латвии проводят эксперимент - они испекли кексы состав которого ошеломит приверженцев традиционного рациона. В числе ингредиентов - протеин, полученный из земляных червей.

Такое решение - лишь попытка найти недорогой способ решения вопросов нехватки протеинов в пище.

"Мне как ученому стало интересно узнать: а подходят ли эти черви для использования в продовольствии как источник белка", - объясняет Илга Гедровица, доцент факультета продовольственных технологий Латвийского сельскохозяйственного университета.

В рационе жителей многих стран уже давно насекомые используются как замена мяса и дополнительный источник белка. Ученые считают, что за пищей из насекомых - будущее.




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