Обращение Владимира Путина к россиянам — трансляция завершена

Российский лидер во вторник выступит с телеобращением к гражданам страны. В частности, он расскажет о предварительных итогах борьбы с COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин 23 июня, накануне парада Победы, обратится к россиянам.

"Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, о итогах борьбы, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом", — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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