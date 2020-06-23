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Обращение Владимира Путина к россиянам — трансляция завершена

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200623/14397891/Obraschenie-Vladimira-Putina-k-rossiyanam--pryamaya-translyatsiya.html
Обращение Владимира Путина к россиянам — трансляция завершена
Российский лидер во вторник выступит с телеобращением к гражданам страны. В частности, он расскажет о предварительных итогах борьбы с COVID-19.
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PT51M05S
2020-06-23T19:00Z

Российский лидер во вторник выступит с телеобращением к гражданам страны. В частности, он расскажет о предварительных итогах борьбы с COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин 23 июня, накануне парада Победы, обратится к россиянам.

"Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, о итогах борьбы, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом", — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Смотрите прямую трансляцию.

Теги:
пандемия, коронавирус, политика, Видео, Россия, Владимир Путин



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