"На обиженных воду возят": Лавров о реакции России на санкции США

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал реакцию Москвы на введенные санкции со стороны западных стран и США, в частности.

По количеству введенных антироссийских санкций и числу физических и юридических лиц, охваченных экономическими ограничениями, администрация Дональда Трампа уже давно обогнала администрацию экс-президента США Барака Обамы.

Однако, по словам Лаврова, Москва не обижается на это, поскольку "на обиженных воду возят".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия продолжает "оставлять двери для переговоров открытыми" при условии того, что диалог между странами будет равноправным и нацеленным на поиск баланса интересов.

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