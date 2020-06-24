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"На обиженных воду возят": Лавров о реакции России на санкции США

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200624/14402793/Na-obizhennykh-vodu-vozyat-Lavrov-o-tom-pochemu-RF-ne-obizhaetsya-na-sanktsii-SShA.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал реакцию Москвы на введенные санкции со стороны западных стран и США, в частности.

По количеству введенных антироссийских санкций и числу физических и юридических лиц, охваченных экономическими ограничениями, администрация Дональда Трампа уже давно обогнала администрацию экс-президента США Барака Обамы.

Однако, по словам Лаврова, Москва не обижается на это, поскольку "на обиженных воду возят".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия продолжает "оставлять двери для переговоров открытыми" при условии того, что диалог между странами будет равноправным и нацеленным на поиск баланса интересов.

Подробности смотрите в видеосюжете.

Теги:
Сергей Лавров, санкции, Запад, МИД РФ, Россия



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