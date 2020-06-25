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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Москва озарилась праздничным салютом в честь 75-летия Победы
В Москве 24 июня состоялся торжественный военный парад в честь юбилея победы над фашизмом. Мероприятие было перенесено с мая из-за пандемии коронавируса.
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2020-06-25T00:54Z
В Москве 24 июня состоялся торжественный военный парад в честь юбилея победы над фашизмом. Мероприятие было перенесено с мая из-за пандемии коронавируса.
Дату для парада избрали не случайно - первый исторический марш победителей по Красной площади проходил именно 24 июня 1945 года.
На торжества прибыли несколько лидеров иностранных государств. в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также главы Таджикистана, Казахстана и Беларуси и других стран.
Вечером, в 23.00 небо российской столицы озарилось праздничным салютом.