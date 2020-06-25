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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Москва озарилась праздничным салютом в честь 75-летия Победы

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Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (13)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200625/14408992/Moskva-ozarilas-prazdnichnym-salyutom-v-chest-75-letiya-Pobedy--video.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Москва озарилась праздничным салютом в честь 75-летия Победы
В Москве 24 июня состоялся торжественный военный парад в честь юбилея победы над фашизмом. Мероприятие было перенесено с мая из-за пандемии коронавируса.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97378593&type=mp4
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2020-06-25T00:54Z

В Москве 24 июня состоялся торжественный военный парад в честь юбилея победы над фашизмом. Мероприятие было перенесено с мая из-за пандемии коронавируса.

Дату для парада избрали не случайно - первый исторический марш победителей по Красной площади проходил именно 24 июня 1945 года.

На торжества прибыли несколько лидеров иностранных государств. в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также главы Таджикистана, Казахстана и Беларуси и других стран. 

Вечером, в 23.00 небо российской столицы озарилось праздничным салютом.

Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (13)



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