Европа разместит у себя ракеты США — стоит ли готовиться к ядерной войне?

Европейские союзники США собираются разместить на своей территории ракеты средней дальности. Об этом разузнали журналисты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Где именно будут развернуты вооружения, корреспонденты не уточнили, но написали в статье, что якобы решение уже принято.

Видимо, США все-таки продавили своих союзников.

Чем развертывание ракет в Европе грозит России — смотрите в нашем видео.