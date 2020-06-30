Европа разместит у себя ракеты США — стоит ли готовиться к ядерной войне?

Где именно будут развернуты вооружения, корреспонденты не уточнили, но написали в статье, что якобы решение уже принято.
Видимо, США все-таки продавили своих союзников.
Чем развертывание ракет в Европе грозит России — смотрите в нашем видео.
Европейские союзники США собираются разместить на своей территории ракеты средней дальности. Об этом разузнали журналисты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Где именно будут развернуты вооружения, корреспонденты не уточнили, но написали в статье, что якобы решение уже принято.
Видимо, США все-таки продавили своих союзников.
Чем развертывание ракет в Европе грозит России — смотрите в нашем видео.
Разведка США признала недостоверной информацию NYT о "сговоре" России с талибами. Подробнее в нашем видео.
Семь дальних противолодочных самолетов Ту-142МК совершили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также северной части Тихого океана.
Питомник К-9 в Иркутске начинал свою работу как пристанище для бездомных кошек и собак, однако со временем выяснилось, что в спасении нуждаются не только они.
Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата американских самолетов-разведчиков российским Су-30 над нейтральными водами Черного моря.
Инфицированные будут подразделяться на три категории — с легкой формой коронавируса (бессимптомное течение болезни), со средней тяжестью (повышенная температура) и с тяжелой формой.
Также в столицу планируется завезти 10 специальных заправочных станций, на которых можно будет зарядить электромобиль за 30 минут.
В "красных" и "желтых" зонах в выходные дни сократят передвижение общественного транспорта. В автобусах пассажиры будут рассажены с соблюдением социальной дистанции.
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