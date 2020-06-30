14:21 30 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Видео

Европа разместит у себя ракеты США — стоит ли готовиться к ядерной войне?

Получить короткую ссылку
26 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik на русском
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200630/14445443/Evropa-razmestit-u-sebya-rakety-SShA--stoit-li-gotovitsya-k-yadernoy-voyne.html

Европейские союзники США собираются разместить на своей территории ракеты средней дальности. Об этом разузнали журналисты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Где именно будут развернуты вооружения, корреспонденты не уточнили, но написали в статье, что якобы решение уже принято.

Видимо, США все-таки продавили своих союзников.

Чем развертывание ракет в Европе грозит России — смотрите в нашем видео.

Теги:
Ракеты, Россия, НАТО, Европа, США



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Европа разместит у себя ракеты США — стоит ли готовиться к ядерной войне?
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться