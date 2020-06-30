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Путин напомнил о своей позиции относительно изменения Основного закона — видео

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Президент России обратился к соотечественникам накануне заключительного дня голосования по поправкам к Конституции.

В своем выступлении глава государства, в частности, напомнил о своей позиции по вопросу необходимости изменения Основного закона страны.

"Она (позиция. — Прим. ред.) четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", — заявил российский лидер.

Конституция Российской Федерации.
© Sputnik / Нина Зотина
Как гражданам России проголосовать по поправкам к Конституции в Ташкенте
Путин также отметил, что россияне голосуют "не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы", а за страну, в которой хотят жить.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране было решено его отложить. Позднее президент объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 по 30 июня.

Теги:
политика, Конституция РФ, Россия, Владимир Путин



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