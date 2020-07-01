Вижу цель – не вижу препятствий: яркие кадры с учений российского БРК "Бал"

На полигоне Опук в Крыму прошли учения расчета противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал".

Согласно сценарию маневров, ракетчики должны были выдвинуться с базы в назначенный район, занять позицию, провести развертывание комплекса, обнаружить морскую цель и уничтожить ее.

Роль корабля условного противника выполнила мишень, оснащенная специальными уголковыми радиолокационными отражателями, которые должны были усложнить задачу экипажу ракетного комплекса.

Военные блестяще справились с заданием и уничтожили цель точным попаданием противокорабельной ракеты Х-35.

Как прошли яркие учения расчета одного из мощнейших ракетных комплексов ВС России — смотрите в видео!