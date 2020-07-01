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Голосование в особом режиме: волеизъявление россиян в Ташкенте

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
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Сегодня — заключительный день всероссийского голосования по вопросу необходимости изменения Конституции страны. Отдать свой голос приходят граждане России со всего мира и всех возрастов.

Свои двери открыло в том числе посольство России в Узбекистане.

Конституция Российской Федерации.
© Sputnik / Нина Зотина
Как гражданам России проголосовать по поправкам к Конституции в Ташкенте

Избирательные участок для голосования заработал еще вчера.

Проголосовать можно по адресу: город Ташкент, улица Нукус, дом 83.

При себе необходимо иметь только действительные заграничный либо внутренний российский паспорт.

По словам замредседателя УИК №8297 Ивана Фетисова, в настоящий момент, свой голос отдали уже более 500 граждан. Отмечается, что пока никаких инцидентов зафиксировано не было. Также не поступало никаких никаких замечаний со стороны граждан в Избирательную комиссию.

Двери участка открыты до 20.00.

Как в Ташкенте проходит голосование к по поправкам в Конституцию РФ — смотрите в видеосюжете.

Теги:
Посольство России в Узбекистане, поправки, Россия, Конституция РФ, голосование, Ташкент



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