Голосование в особом режиме: волеизъявление россиян в Ташкенте

Сегодня — заключительный день всероссийского голосования по вопросу необходимости изменения Конституции страны. Отдать свой голос приходят граждане России со всего мира и всех возрастов.

Свои двери открыло в том числе посольство России в Узбекистане.

Избирательные участок для голосования заработал еще вчера.

Проголосовать можно по адресу: город Ташкент, улица Нукус, дом 83.

При себе необходимо иметь только действительные заграничный либо внутренний российский паспорт.

По словам замредседателя УИК №8297 Ивана Фетисова, в настоящий момент, свой голос отдали уже более 500 граждан. Отмечается, что пока никаких инцидентов зафиксировано не было. Также не поступало никаких никаких замечаний со стороны граждан в Избирательную комиссию.

Двери участка открыты до 20.00.

Как в Ташкенте проходит голосование к по поправкам в Конституцию РФ — смотрите в видеосюжете.