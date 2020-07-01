Голосование в особом режиме: волеизъявление россиян в Ташкенте

Свои двери открыло в том числе посольство России в Узбекистане.
Избирательные участок для голосования заработал еще вчера.
Проголосовать можно по адресу: город Ташкент, улица Нукус, дом 83.
При себе необходимо иметь только действительные заграничный либо внутренний российский паспорт.
По словам замредседателя УИК №8297 Ивана Фетисова, в настоящий момент, свой голос отдали уже более 500 граждан. Отмечается, что пока никаких инцидентов зафиксировано не было. Также не поступало никаких никаких замечаний со стороны граждан в Избирательную комиссию.
Двери участка открыты до 20.00.
Как в Ташкенте проходит голосование к по поправкам в Конституцию РФ — смотрите в видеосюжете.