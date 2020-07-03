13:56 03 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Видео

Германия угрожает США санкциями за попытку остановить "Северный поток — 2"

Получить короткую ссылку
83 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200703/14464650/Germaniya-ugrozhaet-SShA-sanktsiyami-za-popytku-ostanovit-Severnyy-potok-2.html

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции со стороны США против "Северного потока — 2" не соответствуют правовым представлениям Германии.

Проект должен быть завершен, подчеркнула политик. ФРГ продолжит действовать в соответствии с этим подходом, заверила она.

В Германии считают, что любые ограничительные меры против "Северного потока — 2" со стороны США — это нарушение суверенитета ФРГ. Более того, в бундестаге стали чаще говорить о введении против американцев жестких ответных санкций.

Остановка строительства газопровода может стоить Германии миллиарды евро, а также сильно затронуть ряд других стран Европы.

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

 

Теги:
Северный поток - 2, санкции, Экономика, политика, Германия, США



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж
Крутой разворот: Германия угрожает США санкциями в ответ на попытку остановить Северный поток - 2
Германия угрожает США санкциями за попытку остановить "Северный поток — 2"
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться