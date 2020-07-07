ООН: террористы вновь пытаются возродиться на Ближнем Востоке

Члены незаконных группировок могут использовать пандемию коронавируса для достижения своих целей, считают в Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что террористы могут вернуться в Ирак и Сирию.

"В условиях пандемии ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, их региональные филиалы, а также неонацисты, сторонники превосходства белой расы и другие группировки стремятся использовать разногласия, локальные конфликты, сбои в управлении и недовольство людей для достижения своих целей", — считает Гуттериш.

Он призвал страны чаще обмениваться информацией между собой и использовать передовой опыт друг друга для общей безопасности.

Как незаконные группировки собираются действовать и можно ли им противостоять — смотрите в видео.

* — запрещенные в России и ряде других стран террористические организации