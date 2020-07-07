ООН: террористы вновь пытаются возродиться на Ближнем Востоке

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Члены незаконных группировок могут использовать пандемию коронавируса для достижения своих целей, считают в Организации Объединенных Наций.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что террористы могут вернуться в Ирак и Сирию.
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Sputnik / Виталий Тимкив
"В условиях пандемии ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, их региональные филиалы, а также неонацисты, сторонники превосходства белой расы и другие группировки стремятся использовать разногласия, локальные конфликты, сбои в управлении и недовольство людей для достижения своих целей", — считает Гуттериш.
Он призвал страны чаще обмениваться информацией между собой и использовать передовой опыт друг друга для общей безопасности.
Как незаконные группировки собираются действовать и можно ли им противостоять — смотрите в видео.
* — запрещенные в России и ряде других стран террористические организации