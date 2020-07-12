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Гибель группы Дятлова: Генпрокуратура назвала причину трагедии — видео

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Девять туристов-лыжников погибли в феврале 1959 года на горе Холатчахль на Северном Урале. История обросла множеством легенд.

Члены экспедиции студенческого турклуба Уральского политехнического института, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибли из-за схода лавины, а также отсутствия какой-либо возможности найти оставленную палатку ввиду плохой видимости. Об этом сообщил замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

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По его словам, после схода лавины туристы разрезали палатку и отошли к каменной гряде: она была естественным ограничителем. Однако, развернувшись, палатку они уже не увидели.

"Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров", — сказал Курьяков.

Это, отметил он, подтвердил эксперимент: найти палатку в тех обстоятельствах было невозможно.

Члены группы спустились дальше, развели огонь, потом попытались вернуться, но замерзли, поскольку температура опустилась ниже 40 градусов.

Материалы дела на пресс-конференции, посвященной рассекреченным данным материалов уголовного дела и расследованию гибели группы Игоря Дятлова
© Sputnik / Павел Лисицын
Криминалисты назвали причины гибели туристов на перевале Дятлова
"Шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", — заявил замглавы управления Генпрокуратуры.

Собранной в 1959 году информации оказалось достаточно для ответов на все вопросы, отметил он.

Девять туристов-лыжников погибли в феврале 1959 года на горе Холатчахль на Северном Урале. Экспедицию студенческого турклуба Уральского политехнического института возглавлял Игорь Дятлов.

Расследование дела было возобновлено в сентябре 2018-го.

Теги:
Генпрокуратура России, перевал Дятлова, смерть, трагедия, Советский союз, СССР, Урал



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