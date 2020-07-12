Гибель группы Дятлова: Генпрокуратура назвала причину трагедии — видео

Члены экспедиции студенческого турклуба Уральского политехнического института, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибли из-за схода лавины, а также отсутствия какой-либо возможности найти оставленную палатку ввиду плохой видимости. Об этом сообщил замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
"Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров", — сказал Курьяков.
Это, отметил он, подтвердил эксперимент: найти палатку в тех обстоятельствах было невозможно.
Члены группы спустились дальше, развели огонь, потом попытались вернуться, но замерзли, поскольку температура опустилась ниже 40 градусов.
Собранной в 1959 году информации оказалось достаточно для ответов на все вопросы, отметил он.
Девять туристов-лыжников погибли в феврале 1959 года на горе Холатчахль на Северном Урале. Экспедицию студенческого турклуба Уральского политехнического института возглавлял Игорь Дятлов.
Расследование дела было возобновлено в сентябре 2018-го.