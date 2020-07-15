Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы

Как выглядит в эти дни столица Узбекистана, после общереспубликанского усиления карантинных мер? Затихшие улицы мегаполиса - в нашем видео.

В эти дни из-за роста числа заразившихся в Узбекистане остановлено движение автотранспорта между регионами, прекращена работа общественного транспорта. Закрыты вещевые рынки, тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны. Вновь не работают детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря.

Улицы Ташкента заметно опустели, на КПП усилены меры безопасности, у водителей проверяют документы, разрешающие проезд, измеряют температуру. Корреспондент Sputnik Узбекистан понаблюдал за обстановкой в городе, пообщался с сотрудниками Нацгвардии и ГУБДД.

При этом не исключено возможное продление карантина после 1 августа, если динамика заболеваемости сохранится.